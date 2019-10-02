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8:24   2 Октября 2019
Россия

Турпоток в Крыму вырос на пять процентов за восемь месяцев

Турпоток в Крыму вырос на пять процентов за восемь месяцев

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк рассказал о показателях туристического сектора полуострова в текущем году. Он дал комментарий РИА Новости 2 октября.

За первые восемь месяцев туристический поток увеличился на пять процентов, причем здесь не учтены туристы из Украины. Таковых Черняк выделил в отдельную категорию. По его словам, украинцы больше всего интересуются крымскими курортами в новогодние праздники и бархатный сезон.

«Через пункты пропуска только за первые восемь месяцев текущего года в Крым прибыло 900 тысяч туристов из Украины», — уточнил он.

Что касается других стран, то рекордное увеличение туристического потока зафиксировали среди вьетнамцев, австралийцев и индийцев. В первом случае показатель увеличился почти вдвое, а во втором и третьем — на 33 процента.

«Динамика роста продолжается. География стран, из которых прибыли туристы, насчитывает 159 стран мира, в то время, как за весь прошлый год эта цифра составила 144 страны», — констатировал глава комитета.

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Автор: Анна Манц
#крым #туризм #черняк

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