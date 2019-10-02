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8:07   2 Октября 2019
Россия

Глава Узбекистана приедет в Россию в феврале 2020 года

Глава Узбекистана приедет в Россию в феврале 2020 года

Узбекский президент Шавкат Мирзиеев посетит Россию в феврале будущего года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Сената республики Танзилой Нарбаевой 2 октября.

Российский сенатор находится в Узбекистане с официальным визитом, который стартовал накануне — 1 октября. В ее повестке ряд встреч с руководством страны, а также заседания деловых советов и комиссии по сотрудничеству.

«Мы сейчас серьезно готовимся к визиту президента Узбекистана… работаем над его наполнением. В ходе визита готовится к подписанию 12 новых межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений», — добавила Матвиенко.

Спикер также отметила, что в рамках поездки Мирзиеева состоится первый гуманитарный российско-узбекистанский форум.

Глава Узбекистана приедет в Россию в феврале 2020 года

«За последние три года наши страны сделали невероятный рывок в углубление отношений во всех сферах — политической, экономической, гуманитарной. Во многом это стало возможным, потому что между нашими президентами сложились уникальные доверительные отношения», — подчеркнула сенатор.

Что касается цифр, то показатели товарооборота между странами за первое полугодие взлетел на 12 процентов. Вместе с тем, размер российских вливаний в экономику Узбекистана составил девять миллиардов долларов.

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Автор: Анна Манц
#матвиенко #узбекистан #мирзиеев

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