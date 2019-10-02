Ракета КНДР могла разделиться в полете, заявили в Минобороны Японии

Северная Корея утром в среду могла запустить одну ракету, которая затем разделилась. Об этом заявил министр обороны Японии Таро Коно.

Ранее японский премьер Синдзо Абэ заявил, что Северная Корея провела два пуска баллистических ракет. Он назвал это нарушением резолюций СБ ООН и заявил, что Токио выразил Пхеньяну протест. Также в Токио отметили, что пуски зафиксированы в 07:17 и 07:27 по местному времени, одна из ракет упала в японской исключительной экономической зоне.

Коно заявил, что есть вероятность того, что был всего один пуск ракеты, которая затем была разделена. Согласно оценке японских военных, ракета была выпущена по навесной траектории на высоту 900 километров.

По словам генерального секретаря правительства Японии Есехидэ Суга, ракета упала в 50 километрах от префектуры Симанэ. Дальность ее полета составила 450 километров, высота - 900. Он уточнил, что сейчас в правительстве считают, что был произведен пуск одной ракеты.

Отмечается, что японские военные сейчас выясняют, было ли разделение ракеты аварийным или плановым.