Назначенная накануне конгрессом Перу врио президента ушла в отставку

Вице-президент Перу, которую конгресс страны привел к присяге после объявления действующего главы государства Мартина Вискарры недееспособным, заявила о своим уходе в отставку.

На своей странице в Twitter Мерседес Араос написала, что этим заявлением он сообщает о желании покинуть пост второго вице-президента. По ее словам, основной причиной ее отставки является то, что конституционный порядок в стране был нарушен.

Она выразила надежду, что ее отставка приведет к проведению всеобщих выборов в кратчайшие сроки во благо страны.

Таким образом, исходя из заявления, отставка с поста вице-президента означает, что она отказывается от поста исполняющего обязанности президента.

Араос заявила, что считает, что у нее нет минимальных условий для того, чтобы выполнять обязанности, возложенные на нее конгрессом. Она заявила, что на протяжении своей карьеры он отдавала предпочтение защите своих принципов и законов, а не личным интересам или своей популярности, как политической фигуры.