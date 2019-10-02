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Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии

 Кондуктор во Владивостоке скончалась после нападения, сообщает СКР

Кондуктор во Владивостоке скончалась после нападения, сообщает СКР
Парубий призвал не допустить капитуляции, которую несет подписание «формулы Штайнмайера»

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 Тимошенко считает согласование «формулы Штайнмайера» угрозой нацбезопасности

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 Испытания С-500 прошли в Сирии, сообщают СМИ

Испытания С-500 прошли в Сирии, сообщают СМИ
6:59   2 Октября 2019
Весь мир

Испытания С-500 прошли в Сирии, сообщают СМИ

Испытания С-500 прошли в Сирии, сообщают СМИ

Важнейшие элементы российской системы ПРО С-500 «Прометей» прошли испытания в Сирии, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в МО РФ и ВПК.

Собеседники газеты рассказали, что при тестировании специалисты выявили определенные проблемы в работе техники, однако их удалось оперативно устранить.

Подчеркивается, что испытания уже успешно завершены и признаны успешными.

Бывший замеглавкома ВВС по объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что во время испытаний, предшествующим поставкам на вооружение, особое внимание уделяется бесперебойной работе всех их компонентов. По его словам, испытания проводятся в жестких технических и климатических условиях, буквально «на износ».

Эксперт заявил, что Сирия хорошо подходит для подобных испытаний, поскольку там всегда жарко и много пыли

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Автор: Олег Королев
#сирия #с-500

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