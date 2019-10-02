Испытания С-500 прошли в Сирии, сообщают СМИ

Важнейшие элементы российской системы ПРО С-500 «Прометей» прошли испытания в Сирии, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в МО РФ и ВПК.

Собеседники газеты рассказали, что при тестировании специалисты выявили определенные проблемы в работе техники, однако их удалось оперативно устранить.

Подчеркивается, что испытания уже успешно завершены и признаны успешными.

Бывший замеглавкома ВВС по объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что во время испытаний, предшествующим поставкам на вооружение, особое внимание уделяется бесперебойной работе всех их компонентов. По его словам, испытания проводятся в жестких технических и климатических условиях, буквально «на износ».

Эксперт заявил, что Сирия хорошо подходит для подобных испытаний, поскольку там всегда жарко и много пыли