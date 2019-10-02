Бывший губернатор штата в Мексике дал показания по делу об убийстве 43 студентов

Экс-губернатор мексиканского штата Герреро Анхель Агирре Риверо дал показания в генеральной прокуратуре по делу об убийстве 43 студентов в 2014 году.

Агирерре на своей странице в Twitter по окончанию допроса написал, что он явился в ГП для того, чтобы дать дополнительные показания особой следственной группе.

Также он рассказал журналистам, что был в своих показания предельно прямым и ясным. Политик заявил, что опроверг предположения об отношениях, которые могут связывать меня с тогдашним мэром Игуала Хосе Луисом Абаркой и его супругой.

Кроме экс-губернатора, показания по вновь открытому делу дал бывший прокурор штата Иньяки Бланко.

В сентябре 2014 года сорок три студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала. Позже стало известно, что их похитили местные полицейские, которые передали их в руки бандитов. Предположительно, после этого они были убиты, а их тела были сожжены.

В ходе первого расследования были арестованы более сотни человек, в том числе экс-мэр Игуалы, его супруга и ряд полицейских чинов. Родственники погибших не были согласны с результатами и из-за многочисленных нарушений усомнились в эффективности следствия.