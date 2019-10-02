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5:51   2 Октября 2019
Россия

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

Ранее сообщалось, что в ночь со вторинка на среду микроавтобус Toyota Hiace попал в дорожную аварию на федеральной трассе «Вилюй». В результате ДТП произошедшем в Горном районе Якутии, пострадали девять человек. В результате инцидента никто не погиб.

По предварительным данным ГИБДД, дорожная авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса не выдержал безопасную скорость на повороте.

В результате ДТП девять человек были оперативно доставлены бригадой скорой помощи в больницу села Бердигестях. Семеро человек отправлены домой на амбулаторное лечение. Двое человек госпитализированы в хирургическое отделение. Состояние пострадавшей женщины оценивается как средней степени тяжести, мужчины - как тяжелое, стабильное.

В пресс-службе Минздрава Якутии отмечается, что подана заявка на телемедицинскую консультацию с республиканскую больницу №2.

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Автор: Олег Королев
#дтп #якутия

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