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 Кондуктор во Владивостоке скончалась после нападения, сообщает СКР

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5:38   2 Октября 2019
Россия

Кондуктор во Владивостоке скончалась после нападения, сообщает СКР

Кондуктор во Владивостоке скончалась после нападения, сообщает СКР

Во Владивостоке кондуктор скончалась после того, как ее избил пассажир трамвая. Об этом сообщают РИА «Новости», ссылаясь на региональный главк СКР.

Инцидент произошел на конечной остановке трамвая, расположенной на улице Сахалинская.

Установлено, что неизвестный мужчина напал на 54-летнюю женщину-кондуктора, и нанес ей несколько ударов по голове прутом. Злоумышленник скрылся с места инцидента.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по преступления, предусмотренного статьей УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 39-летний мужчина.

В свою очередь помощник руководителя следственного управления СКР по Приморью Аврора Римская сообщила «Интерфакс», что мужчина подошел со спины и начал наносить удары. Возможно, злоумышленник находился в неадекватном состоянии, отметила она.

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Автор: Олег Королев
#владивосток #кондуктор

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