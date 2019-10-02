Беспилотник «Орлан-30» поступит на вооружение в следующем году

Новейший беспилотник «Орлан-30» поступит на российской армии в 2020 году, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Новая модель БПЛА уже прошла проверку в Сирии, а также на международных учениях «Центр-2019».

Газета сообщает, что «Орлан-30» является последней модификацией семейства беспилотников данного типа. Он укомплектован более совершенной оптико-электронной системой, а также специальным комплексом наведения. Его стартовая масса составляет около тридцати килограмм. Дальность полета БПЛА может составлять до трехсот километров при крейсерской скорости в 150 километров в час, продолжительность - более пяти часов.

«Орлан-30» будет запускаться с катапульты, что позволит экономить на топливе. БПЛА способен вести разведку целей и передавать их точные координаты для стрельбы корректируемыми артиллерийскими снарядами.