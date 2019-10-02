Пушков высмеял антироссийскую группу в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался о создании в ПАСЕ группы «Балтик-Плюс».

На своей странице в Twiter член Совфеда усомнился в адекватности названия новой группы, а также в ее эффективности.

Парламентарий задался вопросом, хватит ли сил у данного объединения. Он отметил, что в «Балтик-Плюс» входят три малые страны Евросоюза и три слабые страны за пределами ЕС.

По мнению Пушков, данная группа является маргинальной, не обладает надежными перспективами и не имеет сильного лидера. Сенатор с иронией отметил, что правильнее ее было бы назвать «Балтика-минус».

Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что для противодействия Москве в организации будет создана группа «Балтик-плюс», в которую могут войти Украина, Эстония, Латвия, Литва и Грузия. Дипломат добавила, что к группе также могут присоединиться все желающие