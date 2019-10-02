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 Современный комплекс по переработке отходов откроется в подмосковном Коломенском 18 октября

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Парубий призвал не допустить капитуляции, которую несет подписание «формулы Штайнмайера»

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 Тимошенко считает согласование «формулы Штайнмайера» угрозой нацбезопасности

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Пушков высмеял антироссийскую группу в ПАСЕ

Пушков высмеял антироссийскую группу в ПАСЕ

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Трамп считает процедуру его импичмента госпереворотом
4:25   2 Октября 2019
Весь мир

Пушков высмеял антироссийскую группу в ПАСЕ

Пушков высмеял антироссийскую группу в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался о создании в ПАСЕ группы «Балтик-Плюс».

На своей странице в Twiter член Совфеда усомнился в адекватности названия новой группы, а также в ее эффективности.

Парламентарий задался вопросом, хватит ли сил у данного объединения. Он отметил, что в «Балтик-Плюс» входят три малые страны Евросоюза и три слабые страны за пределами ЕС.

По мнению Пушков, данная группа является маргинальной, не обладает надежными перспективами и не имеет сильного лидера. Сенатор с иронией отметил, что правильнее ее было бы назвать «Балтика-минус».

Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что для противодействия Москве в организации будет создана группа «Балтик-плюс», в которую могут войти Украина, Эстония, Латвия, Литва и Грузия. Дипломат добавила, что к группе также могут присоединиться все желающие

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Автор: Олег Королев
#украина #пасе #пушков

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