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 Трамп считает процедуру его импичмента госпереворотом

Трамп считает процедуру его импичмента госпереворотом
Контракт на создание самолета на замену «Кукурузника» будет заключен в октябре

Контракт на создание самолета на замену «Кукурузника» будет заключен в октябре

 Современный комплекс по переработке отходов откроется в подмосковном Коломенском 18 октября

Современный комплекс по переработке отходов откроется в подмосковном Коломенском 18 октября
Парубий призвал не допустить капитуляции, которую несет подписание «формулы Штайнмайера»

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 Тимошенко считает согласование «формулы Штайнмайера» угрозой нацбезопасности

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Пушков высмеял антироссийскую группу в ПАСЕ

Пушков высмеял антироссийскую группу в ПАСЕ

 Трамп считает процедуру его импичмента госпереворотом

Трамп считает процедуру его импичмента госпереворотом
4:00   2 Октября 2019
Весь мир

Трамп считает процедуру его импичмента госпереворотом

Трамп считает процедуру его импичмента госпереворотом

Американский президент Дональд Трамп назвал переворотом процедуру импичмента, ранее инициированную демократами в палате представителей Конгресса США.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что с каждым днем он все больше убеждается в том, что происходящее является не импичментом, а государственным переворотом, направленным на отнятие у народа гражданских прав, власти, голоса, религии, армии, стены на границе с Мексикой и Второй поправки, разрешающей оборот оружия.

Процедура импичмента против Трампа в палате представителей США началась после появившихся обвинений в том, что он просил помощи у президента Украины Владимира Зеленского для вмешательства в выборы через попытку дискредитации противника - бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена. Американский лидер отрицает данные обвинения.

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Автор: Олег Королев
#трамп #импичмент

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