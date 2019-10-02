Трамп считает процедуру его импичмента госпереворотом

Американский президент Дональд Трамп назвал переворотом процедуру импичмента, ранее инициированную демократами в палате представителей Конгресса США.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что с каждым днем он все больше убеждается в том, что происходящее является не импичментом, а государственным переворотом, направленным на отнятие у народа гражданских прав, власти, голоса, религии, армии, стены на границе с Мексикой и Второй поправки, разрешающей оборот оружия.

Процедура импичмента против Трампа в палате представителей США началась после появившихся обвинений в том, что он просил помощи у президента Украины Владимира Зеленского для вмешательства в выборы через попытку дискредитации противника - бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена. Американский лидер отрицает данные обвинения.