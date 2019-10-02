Контракт на создание самолета на замену «Кукурузника» будет заключен в октябре

Контракт с победителем конкурса на создание замены Ан-2 планируется заключить в начале октября, сообщает Минпромторг РФ.

Ранее на портале госзакупок был размещен протокол подведения итогов открытого конкурса, в ходе которого был определен победитель - «Уральский завод гражданской авиации». Позже результаты конкурса отменили и провели новый, в котором победила ООО «Байкал-Инжиниринг».

Ведомство отмечает, что контракт с победителем конкурса планируется заключить в первой декаде октября.

Уточняется, что протоколы рассмотрения единственной заявки и подведения итогов открытого конкурса были отменены в соответствии с предписанием комиссии антимонопольной службы, выданным по итогам рассмотрения жалобы ООО «Байкал-Инжиниринг».

В августе Минпромторг РФ анонсировал создание нового регионального самолета вместимостью 9-14 человек, который заменит Ан-2, также известный как «Кукурузник». На разработку планируется выделить более 1,2 миллиарда рублей.