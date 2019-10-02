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3:22   2 Октября 2019
Весь мир

Японские военные заявили о запуске Северной Кореей снарядов

Японские военные заявили о запуске Северной Кореей снарядов

Северная Корея вновь провела пуски неопознанных снарядов, сообщает NHK со ссылкой на японских военных.

Телеканал отмечает, что министерство обороны Японии собирает сведения о произошедшем. Однако, уже известно, что непосредственной угрозы для японских территорий не наблюдается.

Также в Токио заявили, что один из снарядов, выпущенных из КНДР, достиг эксклюзивной экономической зоны страны. По данным правительства, выпущенные снаряды могут быть баллистическими ракетами.

Минобороны Южной Кореи в свою очередь заявило, что Северная Корея произвела пуски неизвестного снаряда из из северного региона Вонсан в сторону Японского моря.

Десятого сентября Пхеньян провел два пуска снарядов или ракет из провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря. Дальность их полета составляла 330 километров. Позже в КНДР объявили, что провели испытания новой реактивной системы залпового огня.

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Автор: Олег Королев
#кндр #ракетные испытания

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