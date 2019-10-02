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Современный комплекс по переработке отходов откроется в подмосковном Коломенском 18 октября

Современный комплекс по переработке отходов откроется в подмосковном Коломенском 18 октября

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3:02   2 Октября 2019
Россия

Современный комплекс по переработке отходов откроется в подмосковном Коломенском 18 октября

Современный комплекс по переработке отходов откроется в подмосковном Коломенском 18 октября

Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин в интервью телеканалу 360 рассказал об открытии современного комплекса по переработке отходов в Коломенском городском округе.

Всего в Подмосковье ожидается открытие двенадцати таких комплексов, три из них уже успешно работают. Хромушин отметил, что они сформируют новую отрасль по обращению с отходами.

Министр сообщил, что комплекс «Мячиково» откроется 18 октября. По его словам, первого ноября может открыться аналогичный мусороперерабатывающий комплекс в Егорьевске.

Хромушин в эфире телеканала рассказал, что когда планировалось строительство комплексов, многие считали, что это будет очередной полигон или свалка. По его словам, обещание было выполнено и сейчас в комплексах разбирается все вторичное жилье, больше недели не задерживается пластик и алюминий. Он сообщил, что последней фазой является пакетирование хвостов, которые могут быть использованы как топливо для заводов по термопереработке.

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Автор: Олег Королев
#московская область #переработка мусора

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