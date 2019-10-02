Подмосковный мусорный полигон «Кучино» могут закрыть раньше срока

Министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин в интервью телеканалу 360 рассказал о мусорных полигонах, которые в ближайшее время ждет рекультивация.

В текущем году должны завершиться работы на двух полигонах в Московской области - это «Кучино» и «Дубна Левобережная».

Куракин отметил, что до завершения рекультивации «Кучино» осталось 55 дней. По его словам, нормы существуют на каждые сутки - в частности, в среду туда должны были завести 6,5 кубометров грунта.

Замглавы городского округа Михаил Объедков рассказал, что сейчас работы на полигоне проводятся в плановом режиме. Работы по сбору фильтрата на полигоне выполнены на 99 процентов, готовность экрана составляет 40 процентов. По его словам, несмотря на то, что по контракту работы должны быть завершены до конца текущего года, подрядчик планирует их закончить до 31 октября.

Куракин отметил, что рекультивация Кучино завершена за рекордные два года. По его словам, опыт рекультивации закрытого мусорного полигона может быть использован при реализации федерального проекта «Чистая страна».