Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Современный комплекс по переработке отходов откроется в подмосковном Коломенском 18 октября

Современный комплекс по переработке отходов откроется в подмосковном Коломенском 18 октября

 Подмосковный мусорный полигон «Кучино» могут закрыть раньше срока

Подмосковный мусорный полигон «Кучино» могут закрыть раньше срока
Парубий призвал не допустить капитуляции, которую несет подписание «формулы Штайнмайера»

Парубий призвал не допустить капитуляции, которую несет подписание «формулы Штайнмайера»

 Тимошенко считает согласование «формулы Штайнмайера» угрозой нацбезопасности

Тимошенко считает согласование «формулы Штайнмайера» угрозой нацбезопасности
Жертвами теракта в Мали стали 25 военных

Жертвами теракта в Мали стали 25 военных

 Президент Перу совершил госпереворот, заявил экс-глава МВД страны

Президент Перу совершил госпереворот, заявил экс-глава МВД страны
Современный комплекс по переработке отходов откроется в подмосковном Коломенском 18 октября

Современный комплекс по переработке отходов откроется в подмосковном Коломенском 18 октября

 Подмосковный мусорный полигон «Кучино» могут закрыть раньше срока

Подмосковный мусорный полигон «Кучино» могут закрыть раньше срока
Парубий призвал не допустить капитуляции, которую несет подписание «формулы Штайнмайера»

Парубий призвал не допустить капитуляции, которую несет подписание «формулы Штайнмайера»

 Тимошенко считает согласование «формулы Штайнмайера» угрозой нацбезопасности

Тимошенко считает согласование «формулы Штайнмайера» угрозой нацбезопасности
Жертвами теракта в Мали стали 25 военных

Жертвами теракта в Мали стали 25 военных

 Президент Перу совершил госпереворот, заявил экс-глава МВД страны

Президент Перу совершил госпереворот, заявил экс-глава МВД страны
2:40   2 Октября 2019
Россия

Подмосковный мусорный полигон «Кучино» могут закрыть раньше срока

Подмосковный мусорный полигон «Кучино» могут закрыть раньше срока

Министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин в интервью телеканалу 360 рассказал о мусорных полигонах, которые в ближайшее время ждет рекультивация.

В текущем году должны завершиться работы на двух полигонах в Московской области - это «Кучино» и «Дубна Левобережная».

Куракин отметил, что до завершения рекультивации «Кучино» осталось 55 дней. По его словам, нормы существуют на каждые сутки - в частности, в среду туда должны были завести 6,5 кубометров грунта.

Замглавы городского округа Михаил Объедков рассказал, что сейчас работы на полигоне проводятся в плановом режиме. Работы по сбору фильтрата на полигоне выполнены на 99 процентов, готовность экрана составляет 40 процентов. По его словам, несмотря на то, что по контракту работы должны быть завершены до конца текущего года, подрядчик планирует их закончить до 31 октября.

Куракин отметил, что рекультивация Кучино завершена за рекордные два года. По его словам, опыт рекультивации закрытого мусорного полигона может быть использован при реализации федерального проекта «Чистая страна».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#московская область #кучино #мусорный полигон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...