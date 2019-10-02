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2:21   2 Октября 2019
Весь мир

Жертвами теракта в Мали стали 25 военных

Жертвами теракта в Мали стали 25 военных

Двадцать пять военнослужащих армии Мали погибли при столкновениях с боевиками, сообщает правительство западноафриканского государства.

Атака на два военных лагеря, расположенных близ границы с Буркино-Фасо в населенных пунктах Булкесси и Мондоро, произошла в понедельник. Во вторник вечером армия смогла взять под контроль лагерь Булкесси и отбить удары боевиков.

По предварительной информации властей, из числа бойцов вооруженных сил Мали погибли 25 человек и четверо пострадали. Раненых эвакуировали по воздуху. Без вести пропавшими числятся шесть десятков человек.

Подчеркивается, что военные также понесли крупные материальные потери, но смогли выполнить авиаудары по позициям напавших и уничтожить по меньшей мере пятнадцать боевиков и пять их машин.

Малийские военные совместно с вооруженными силами Буркина-Фасо при поддержке французских сил операции «Бархан» начали проведение «широкомасштабной операции» по уничтожению нападавших. Власти страны также осудили данную «террористическую атаку».

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Автор: Олег Королев
#боевики #мали

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