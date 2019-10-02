Президент Перу совершил госпереворот, заявил экс-глава МВД страны

Перуанский президент Мартин Вискарра совершил государственный переворот, распустив парламент. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» бывший глава МВД Перу Фернандо Роспильоси.

В понедельник Вискарра объявил о роспуске конгресса Перу после того, как депутаты бойкотировали его реформу конституционного суда, проголосовав за нового члена коллегии судей. После этого парламент объявил Вискарру временно недееспособным и привел к присяге на пост главы государства вице-президента Мерседес Араос. На фоне политического кризиса военные и полиция поддержали действующего президента.

Экс-министр заявил, что Вискарра прервал процесс назначения Конституционного суда, который продолжался десять месяцев и был «совершенно законным». По его словам, он не мог прервать данный процесс в последний день.

Роспильоси. подчеркнул, что решение о роспуске парламента было незаконным и являлось явным предлогом для госпереворота - подобного тем, что случались за последние 35 лет в странах Латинской Америки.

Также он выразил сомнение, что Вискарра сможет долго удерживать власть. По его словам, у президента Перу плохое правительство.