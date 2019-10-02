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1:43   2 Октября 2019
Весь мир

Бывший американский посол на Украине и Волкер согласились дать показания в Конгрессе США

Бывший американский посол на Украине и Волкер согласились дать показания в Конгрессе США

Экс-посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер согласились дать показания в Конгрессе по ситуации вокруг беседы американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на члена комитета по иностранным делам.

Выступление Йованович запланировано на 11 октября. Ожидается, что Волкер посетит Конгресс в четверг.

Ранее главы комитета по иностранным делам Элиот Энгел и спецкомитета по разведке Адам Шифф, а также комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс направили госсекретарю США Майку Помпео письмо, в котором потребовали от него документы, которые касаются контактов Трампа с Зеленским, а также вызвали в Конгресс Йованович, Волкера, зампомощника главы ведомства Джорджа Кента, советника Госдепа Ульриха Брехбула, а также постпреда США при Евросоюзе Гордона Сондланда..

Ранее Помпео в письме Энгелу заявил, что демократы пытаются его принуть представителей Госдепа явиться на слушания, хотя повесток для этого выписано не было.

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Автор: Олег Королев
#трамп #конгресс сша #зеленский

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