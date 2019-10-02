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Пакистан предостерег о возможной ядерной войне с Индией

Пакистан предостерег о возможной ядерной войне с Индией

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1:24   2 Октября 2019
Весь мир

Пакистан предостерег о возможной ядерной войне с Индией

Пакистан предостерег о возможной ядерной войне с Индией

Пакистан предостерег мировое сообщество о возможном начале ядерной войны с Индией в связи с эскалацией ситуации в Кашмире, сообщил глава управляемой Исламабадом части региона Масуд Хан.

По его словам, существует вероятность того, что даже ограниченный сторонами военный конфликт перерастет в ядерную войну. При этом он подчеркнул, что Пакистан не пытается инициировать войну, а только лишь предсказывает реалистичный сценарий для того, чтобы международное сообщество могло вмешаться в ситуацию и повлиять на Индию, убедив ее дать обратный ход ее действиям.

Хан заявил, что в случае перерастания военного конфликта в открытую фазу другие страны не будут напрямую в это. При этом он подчеркнул, что возможная война между Индией и Пакистаном будет быстрой и смертоностной.

По мнению Хана, ядерный конфликт приведет к «армагеддону». «Сотни миллионов людей погибнут в Южной Азии, радиация окажет влияние на 2,5 миллиарда людей во всем мире», - подчеркнул он.

Хан призвал международное сообщество во главе с СБ вмешаться в ситуацию и направить ее в дипломатическое русло.

 

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Автор: Олег Королев
#индия #пакистан #ядерная война

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