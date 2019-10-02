Путин встретится с главой ExxonMobil на пленарной сессии РЭН в Москве

Российский президент Владимир Путин примет участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», а также отдельно встретится с главой американской нефтегазовой компании ExxonMobil Дарреном Вудсом.

Третий международный форум РЭН начнется в среду и продлится до субботы. Ранее о планах участия Путина в в энергонеделе, которая пройдет в московском центральном выставочном зале «Манеж», сообщила пресс-служба Кремля.

Организаторы РЭН заявляют, что в пленарном заседании будут участвовать генсек ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо, председатель совета директоров ExxonMobil Corporation Даррен Вудс, президент финского энергоконцерна Fortum Corporation Пекка Лундмарк, глава крупнейшей британской нефтегазовой компании BP Роберт Дадли, а также руководитель австрийской OMV Райнер Зеле.

Центральной темой обсуждений станет энергетическое партнерство для устойчивого развития. Модератором форума выступит корреспондент NBC News Кир Симмонс. Участники заседания обсудят вопросы международного сотрудничества в сфере энергетики, глобальные энергетические вызовы, пути и механизмы их преодоления.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Путин на полях форума может провести отдельную, краткую встречу с главой ExxonMobil, в ходе которой стороны обсудят потенциальное сотрудничество.