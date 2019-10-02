Помпео и Конте обсудили отношения с РФ и КНР

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита на Апеннины обсудил с итальянским премьером Джузеппе Конте наиболее актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе отношения с Россией и КНР.

Пресс-служба правительственного Дворца Киджи отмечает, что переговоры позволили обсудить углубленно некоторые важные международные темы. Подчеркивается, что у сторон полностью совпали позиции по кризису в Ливии. Помпео и Конте согласились, что нужно как можно скорее найти политическое решение ситуации.

Также они обсудили отношения с Россией Китаем в стратегическом плане, а также перспективы будущего саммита НАТО, который состоится 3-4 декабря в Лондоне. Премьер Италии и госсекретарь США рассмотрели вопросы двусторонних отношений, согласившись с важностью дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и затронули ситуацию с таможенными пошлинами.