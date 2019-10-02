Парубий призвал не допустить капитуляции, которую несет подписание «формулы Штайнмайера»

Бывший спикер Верховной рады Украины, депутат партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий заявил, что достигнутые во вторник в Минске договоренности по «формуле Штайнмайера» являются попыткой демонтажа украинского государства.

Свое мнение Парубий высказал в социальных сетях, призвав подписчиков объединяться, чтобы не допустить капитуляции.

«То, что произошло в Минске — это попытка демонтажа украинского государства! (…) Все государственники должны объединиться, чтобы не допустить сценария капитуляции! И мы не допустим», - написал он на своей страничке.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске подписала «формулу Штайнмайера», ранее согласованную советниками лидеров стран «Нормандской четверки».