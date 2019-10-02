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Парубий призвал не допустить капитуляции, которую несет подписание «формулы Штайнмайера»

Парубий призвал не допустить капитуляции, которую несет подписание «формулы Штайнмайера»

 Тимошенко считает согласование «формулы Штайнмайера» угрозой нацбезопасности

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0:18   2 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Парубий призвал не допустить капитуляции, которую несет подписание «формулы Штайнмайера»

Парубий призвал не допустить капитуляции, которую несет подписание «формулы Штайнмайера»

Бывший спикер Верховной рады Украины, депутат партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий заявил, что достигнутые во вторник в Минске договоренности по «формуле Штайнмайера» являются попыткой демонтажа украинского государства.

Свое мнение Парубий высказал в социальных сетях, призвав подписчиков объединяться, чтобы не допустить капитуляции.

«То, что произошло в Минске — это попытка демонтажа украинского государства! (…) Все государственники должны объединиться, чтобы не допустить сценария капитуляции! И мы не допустим», - написал он на своей страничке.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске подписала «формулу Штайнмайера», ранее согласованную советниками лидеров стран «Нормандской четверки».

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Автор: Александр Люблинский
#украина #минск #политика #парубий #весь мир #контактная группа #формула штайнмайера

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