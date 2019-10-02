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0:22   2 Октября 2019
Весь мир

Пакистан надеется на посредничество РФ в разрешении конфликта вокруг Кашмира

Пакистан надеется на посредничество РФ в разрешении конфликта вокруг Кашмира

Пакистан надеется, что Россия подтолкнет Совбез ООН к урегулированию конфликта вокруг Кашмира. Об этом сообщил РИА «Новости» глава управляемой Пакистаном части региона Масуд Хан.

По его словам, Исламабад рассчитывает на конструктивную роль РФ и ее руководства. Хан отметил, что Исламабад надеется, что Россия, будучи постоянным членом СБ, подтолкнет к шагам, ориентированным на конкретные действия.

Он подчеркнул, что СБ сейчас в данном вопросе ничего не делает. По его словам, это должно быть целенаправленное, прицельное посредничество.

Глава Кашмира заявил, что Пакистан благодарен России за позицию по вопросу о конфликте, которая была озвучена на заседании СБ ООН 16 августа. Так, российский дипломат сослался на резолюции Совбеза по Джамму и Кашмиру, на двусторонние соглашения и международное право.

Хан подчеркнул, что Исламабад всегда приветствовал посредничество третьих сторон. Он заявил, что предложения американского президента Дональда Трампа отвергает Индия, из-за чего прогресса в данном вопросе нет.

Пакистан остро отреагировал, когда в агусте Нью-Дели упразднил Джамму и Кашмир как штат и ввел прямое федеральное управление в спорном регионе. Обе стороны начали стягивать к границе войска. Нью-Дели и Исламабад уже трижды воевали из-за Кашмира.

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Автор: Олег Королев
#россия #индия #пакистан #кашмир

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