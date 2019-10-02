Тимошенко считает согласование «формулы Штайнмайера» угрозой нацбезопасности

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала «формулу Штайнмайера» недопустимой, отметив, что ее согласование на заседании минской контактной группы по Донбассу представляет угрозу нацбезопасности и территориальной целостности Украины.

Заявление Тимошенко во вторник вечером было опубликовано на официальном сайте политика.

«Партия «Батькивщина» считает «формулу Штайнмайера» недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске – прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны», - говорится в опубликованном сообщении.

При этом Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского срочно разъяснить лидерам парламентских смысл документа, который был подписан в Минске 1 октября, и, в частности, на какие услуги согласился пойти глава государства.

Аналогичное требование озвучили партия «Голос» Святослава Вакарчука и партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».