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МИД ФРГ приветствовал прогресс на переговорах в Минском формате

МИД ФРГ приветствовал прогресс на переговорах в Минском формате

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23:44   1 Октября 2019
Весь мир

МИД ФРГ приветствовал прогресс на переговорах в Минском формате

МИД ФРГ приветствовал прогресс на переговорах в Минском формате

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что долгожданный прогресс на переговорах трехсторонней контактной группы по Украине в Минске открывает двери для саммита в «Нормандском формате».

Заявление главы МИД Германии было во вторник вечером опубликовано на странице внешнеполитического ведомства в сети микроблогов Twitter.

«Рад, что конструктивная атмосфера в трехсторонней контактной группе в Минске привела сегодня к долгожданному прогрессу. Таким образом дверь к саммиту «нормандской четверки» и следующим этапам реализации минских договоренностей открыта», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее во вторник на встрече контактной группы по Донбассу в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера», определяющую механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в определенных районах Луганской и Донецкой областей временного в день проведения выборов и постоянного после того, как ОБСЕ в своем отчете огласит результаты выборов.

МИД ФРГ приветствовал прогресс на переговорах в Минском формате

Франк-Вальтер Штайнмайер – президент Германии, бывший министр иностранных дел Германии, бывший председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Военная операция украинских властей против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик была начата весной 2014 года после того, как республики отказались поддержать произошедший перед этим в Киеве государственный переворот и провозгласили свою независимость.

МИД ФРГ приветствовал прогресс на переговорах в Минском формате

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Автор: Александр Люблинский
#донбасс #украина #минск #переговоры #политика #весь мир #контактная группа #особый статус #формула штайнмайера

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