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 Бэнкси открыл в Лондоне собственный выставочный зал

Бэнкси открыл в Лондоне собственный выставочный зал
22:58   1 Октября 2019
Весь мир

Бэнкси открыл в Лондоне собственный выставочный зал

Бэнкси открыл в Лондоне собственный выставочный зал

Британский стрит-арт художник Бэнкси рассказал об открытии собственного выставочного зала и интернет-магазина в Instagram 1 октября.

Салон под названием Gross Domestic Product, что переводится как «Валовой внутренний продукт», расположен в лондонском районе Кройдон. Отмечается, что он будет открыт всего несколько недель, а сам художник рекомендует посещать его в ночное время.

«Этот выставочный зал — исключительно для показа», — добавил он.

В Gross Domestic Product, в частости, представлены пуленепробиваемый жилет, созданный для музыканта Stormzy, часы с крысами на циферблате, чашки и тарелки с персонажами художника и аэрозольные баллончики из-под краски с автографом мастера.

Бэнкси открыл в Лондоне собственный выставочный зал

Вместе с тем, Бэнкси рассказал об интернет-магазине собственной торговой марки. Цена на товары здесь начинается от десяти фунтов или 12 долларов.

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Автор: Анна Манц
#лондон #выставка #бэнкси #интернет-магазин

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