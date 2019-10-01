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22:43   1 Октября 2019
Россия

Продолжительность жизни в России растет благодаря контролю за алкоголем

Продолжительность жизни в России растет благодаря контролю за алкоголем

Всемирная организация здравоохранения отметила рост продолжительности жизни в России. Как указано в сообщении, это стало возможным благодаря контролю за алкогольной продукцией.

Как напомнили в международной организации, в стране с 2003 года постепенно увеличивали акцизы, ограничили продажу спиртного в ночное время, внедрили системы мониторинга за производством и продажей данного вида товара, а также установили минимальную розничную цену на ряд напитков с содержанием спирта.

Эти меры поспособствовали снижению потребления алкоголя на душу населения почти вдвое — 43 процента, подчеркнули в ВОЗ. Как следствие, мужская и женская смертность упала на 39 и 36 процентов соответственно. Вместе с этим, сократилось и количество смертей, причина которых кроется в употреблении спиртного.

Напомним, что в прошлом году средняя прогнозируемая продолжительность жизни на территории Российской Федерации достигла исторического максимума. Так, для женщин показатель составил 78 лет, а для мужчин — 68.

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Автор: Анна Манц
#алкоголь #воз #продолжительность жизни

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