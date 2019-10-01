Бывший лидер Украины Петр Порошенко обеспокоен, что подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу ослабит или вовсе снимет антироссийские санкции. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Facebook 1 октября.

Напомним, что контактная группа по Донбассу на встрече в Минске во вторник согласовала механизм введения закона об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, то есть «формулу Штайнмайера».

«Мы подчеркиваем, что никогда не пойдем на это, мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, мы не дадим разрушить украинское государство», — заявил глава «Европейской солидарности.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.

В январе 2015 года Верховная Рада утвердила закон, согласно которому Россия признана «страной-агрессором». Киев неоднократно обвинял Москву в якобы вмешательстве во внутренние дела страны. Кремль же отрицает заявления, а также отмечает заинтересованность в скорейшем преодолении кризиса и гражданской войны на Украине.