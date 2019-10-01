МИД РФ оценил согласование «формулы Штайнмайера»

Москва позитивно оценивает согласование «формулы Штайнмайера» контактной группой, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 1 октября.

Напомним, что ранее контактная группа по Донбассу на встрече в Минске во вторник согласовала механизм введения закона об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, то есть «формулу Штайнмайера».

«Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей», — добавила Захарова.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.