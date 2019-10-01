Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД РФ оценил согласование «формулы Штайнмайера»

МИД РФ оценил согласование «формулы Штайнмайера»

Росстат подсчитал число активных интернет-пользователей среди россиян старше 55 лет

Росстат подсчитал число активных интернет-пользователей среди россиян старше 55 лет
Порошенко больше волнуют санкции против РФ, а не гражданская война на Украине

Порошенко больше волнуют санкции против РФ, а не гражданская война на Украине

 Грузия столкнулась с рекордным снижением пассажиропотока за последние десять лет

Грузия столкнулась с рекордным снижением пассажиропотока за последние десять лет
Память убитого саудовского журналиста Хашогги почтили в ОБСЕ

Память убитого саудовского журналиста Хашогги почтили в ОБСЕ

 Оливер Стоун гордится интервью, взятым у Путина

Оливер Стоун гордится интервью, взятым у Путина
МИД РФ оценил согласование «формулы Штайнмайера»

МИД РФ оценил согласование «формулы Штайнмайера»

Росстат подсчитал число активных интернет-пользователей среди россиян старше 55 лет

Росстат подсчитал число активных интернет-пользователей среди россиян старше 55 лет
Порошенко больше волнуют санкции против РФ, а не гражданская война на Украине

Порошенко больше волнуют санкции против РФ, а не гражданская война на Украине

 Грузия столкнулась с рекордным снижением пассажиропотока за последние десять лет

Грузия столкнулась с рекордным снижением пассажиропотока за последние десять лет
Память убитого саудовского журналиста Хашогги почтили в ОБСЕ

Память убитого саудовского журналиста Хашогги почтили в ОБСЕ

 Оливер Стоун гордится интервью, взятым у Путина

Оливер Стоун гордится интервью, взятым у Путина
22:13   1 Октября 2019
Россия

МИД РФ оценил согласование «формулы Штайнмайера»

МИД РФ оценил согласование «формулы Штайнмайера»

Москва позитивно оценивает согласование «формулы Штайнмайера» контактной группой, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 1 октября.

Напомним, что ранее контактная группа по Донбассу на встрече в Минске во вторник согласовала механизм введения закона об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, то есть «формулу Штайнмайера».

«Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей», — добавила Захарова.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#захарова #донбасс #украина #мид рф #формула штайнмайера

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...