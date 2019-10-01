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22:04   1 Октября 2019
Россия

Росстат подсчитал число активных интернет-пользователей среди россиян старше 55 лет

Росстат подсчитал число активных интернет-пользователей среди россиян старше 55 лет

Росстат провел исследования на тему отношений старшего поколения с интернетом. Как оказалось, половина россиян предпенсионного возраста пользуется сетью, а треть из них и вовсе является активными интернет-пользователями.

«Они общаются в социальных сетях (57%), ищут информацию, связанную со здоровьем (49%), используют мессенджеры для звонков и видеосвязи (46%), анализируют данные о товарах и услугах (45%)», — указано в пресс-релизе.

Финансовые операции, такие как денежные переводы, покупка одежды и домашней утвари или услуги страхования, стали самыми популярными среди интернет-пользователей старшего поколения. Более четверти предпенсионеров используют портал госуслуг, в частности в сфере здравоохранения, налогообложения и ЖКХ. Десять процентов россиян старше 55 лет через сеть заказывают товары и услуги.

«Интересно, что 73% опрошенных оплачивают свои покупки с помощью банковских карт», — подчеркнули в Росстате.

Специалисты ведомства также выяснили, что наибольшим спросом пользуются компьютерные навыки, которые связаны с текстовыми редакторами и электронной почтой.

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Автор: Анна Манц
#интернет #росстат #предпенсионеры

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