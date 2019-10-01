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Оливер Стоун гордится интервью, взятым у Путина
21:17   1 Октября 2019
Россия

Путин поздравил российскую легкоатлетку с золотом на ЧМ в Дохе

Путин поздравил российскую легкоатлетку с золотом на ЧМ в Дохе

Российский лидер Владимир Путин назвал триумфальным выступление легкоатлетки Марии Ласицкене, которая победила в прыжках в высоту на чемпионате мира в Дохе. Поздравительную телеграмму опубликовали на сайте Кремля 1 октября.

«Вы вновь ярко продемонстрировали впечатляющий спортивный, победный потенциал, мастерство и сильный характер», — похвалил он спортсменку.

Золото Ласицкене — это подарок для российской сборной, ее тренеров, наставников и болельщиков, подчеркнул президент.

Путин поздравил российскую легкоатлетку с золотом на ЧМ в Дохе

Напомним, что эта победа сделала девушку первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. На втором месте оказалась украинка Ярослава Магучих, которая также взяла высоту 204 сантиметра, однако сделала большее количество попыток.

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Автор: Анна Манц
#путин #ласицкене #прыжки в высоту

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