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20:56   1 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Грузия столкнулась с рекордным снижением пассажиропотока за последние десять лет

Грузия столкнулась с рекордным снижением пассажиропотока за последние десять лет

Новый антирекорд по показателям пассажиропотока за последнее десятилетие поставили в грузинских аэропортах, сообщила заместитель генерального менеджера компании TAV-Georgia Теа Закарадзе 1 октября.

В воздушной гавани Тбилиси спад составил 17 процентов, а в Батуми — 12 процентов в годовом выражении.

«В августе пассажиропоток в Батумском аэропорту был сокращен на 20 процентов. За последние десять лет это первый случай такой негативной статистики», — поделилась она.

Такие показатели — результат прекращения прямого авиасообщения с Россией. Закарадзе надеется, что в будущем году ситуация изменится в лучшую сторону. Вместе с тем, власти страны прогнозируют, что туристическая сфера Грузии в этом году потеряла более 700 миллионов долларов.

Грузия столкнулась с рекордным снижением пассажиропотока за последние десять лет

20 июня в Тбилиси стартовали массовые протестные акции у здания парламента. Причиной стала проходившая там сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Согласно протоколу, депутат Государственной думы и президент МАП Сергей Гаврилов занял место спикера, что не понравилось оппозиции. В конечном итоге, недовольные сорвали мероприятие, попытавшись штурмовать парламентский дом.

Из-за этого 21 июня российский президент Владимир Путин временно приостановил воздушное сообщение с Грузией, аналогичное заявление сделало министерство транспорта РФ на следующий день. С 8 июля российские перевозчики лишились права осуществлять прямые рейсы РФ  — Грузия.

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Автор: Анна Манц
#россия #грузия #авиасообщение #пассажиропоток #турпоток

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