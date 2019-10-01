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Память убитого саудовского журналиста Хашогги почтили в ОБСЕ

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20:35   1 Октября 2019
Весь мир

Память убитого саудовского журналиста Хашогги почтили в ОБСЕ

Память убитого саудовского журналиста Хашогги почтили в ОБСЕ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир почтил память журналиста Джамала Хашогги, которого убили в саудовском консульстве в Стамбуле в прошлом году, сообщила пресс-служба организации 1 октября.

«В этот день, годовщину убийства Джамала Хашогги, мы вспоминаем всех остальных недавно убитых журналистов, в том числе в регионе ОБСЕ», — отметил он.

Дезир подчеркнул, что распространение противоправных действий в отношении представителей СМИ угрожает демократическим ценностям.

Хашогги был хорошо известен критикой в адрес властей Саудовской Аравии.С 2017 года он проживал в США, где работал обозревателем в газете Washington Post. 2 октября он вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле и пропал.

20 октября генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист погиб из-за ссоры в консульстве. В стамбульской прокуратуре сообщали, что его задушили, после чего тело было расчленено и уничтожено. Были задержаны свыше 20 человек, заместителя главы службы общей разведки Ахмеда Асири и советника королевской канцелярии Сауда аль-Кахтани отстранили от должности. Для пяти задержанных прокуратура требовала смертной казни

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Автор: Анна Манц
#обсе #хашогги

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