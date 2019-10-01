Силуанов сообщил, что снижение НДФЛ для нерезидентов может произойти в 2020 году

Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал о планах снижения уровня НДФЛ для нерезидентов.

Он отметил, что такой законопроект уже подготовлен, однако дата его принятия сдвинулась с назначенной. Теперь его могут утвердить в осеннюю сессию, «в лучшем случае».

«Поэтому, по идее, можем принять это в этом году со сроком действия в следующем. Для этого есть все основания», — подчеркнул министр.

По его словам, такое решение практически никак не скажется на государственном бюджете России.

Напомним, что НДФЛ для нерезидентов ходят снизить до уровня резидентов — 13 процентов. Сейчас же показатель составляет 30 процентов. Вместе с тем, ожидается сокращение срока с 183 до 90 дней, по истечению которого можно получить статус резидента. Как отмечал глава Минфина, такой шаг позволит привлечь новых инвесторов и вернуть тех, кто «в одно время убежали на Запад».