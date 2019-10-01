Суд взыскал с Навального и Ко 3,4 миллиона рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги»

Московский суд обязал блогера Алексея Навального, сотрудников его инициативы «Фонд борьбы с коррупцией» и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму выплатить 3,4 миллиона рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги». Об этом журналистам сообщили в суде.

Требования суда касаются ущерба, нанесенного городу во время несогласованной протестной акции 27 июля в Москве. Сегодня сообщалось о поданном московской полицией иске в отношении организаторов несогласованного митинга в Москве 27 июля. Всего Симоновским судом столицы было зарегистрировано во вторник два гражданских иска.

Первый иск подан в отношении Навального и его соратников — Любови Соболь, Ивана Жданова Владимира Милова, Александра Соловьева, Олега Степанова и Ильи Яшина. Во втором иске фигурирует сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» Георгий Албуров и вновь Соболь. Отмечается, что пока претензия к блогеру и его сотрудникам неизвестна, но ранее в отношении них были поданы иски не только от «Автомобильных дорог», но и от компании «Мосгортранс».