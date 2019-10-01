Оливер Стоун гордится интервью, взятым у Путина

Американский режиссер Оливер Стоун рассказал о работе с российским президентом Владимиром Путиным в беседе с газетой Die Welt 1 октября.

«Я очень горжусь этими интервью — четыре часа, и их смотрели люди, которые не остались равнодушны», — поделился он.

Его собеседник напомнил о критике за эту работу, на что Стоун ответил, что его считают «марионеткой Путина» и это не единственный случай нападков.

«Американцы могут быть очень глупы по отношению к другим странам, но в случае России их глупость смертельна», — добавил он.

Вместе с тем, он считает абсолютной чушью обвинения в сторону России о вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Режиссер также не исключает, что когда-нибудь снимет фильм о победителе тех избирательных мероприятий Дональде Трампе.

Напомним, что премьера стоуновского фильма «Путин» прошла летом 2017 года. Он состоит из четырех серий, которые основаны на интервью с российским лидером.