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19:46   1 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский подтвердил подписание  «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Зеленский подтвердил подписание  «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Киев подписал  «формулу Штайнмайера». Он выступил на брифинге 1 октября.

Согласованная формула подразумевает, что выборы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик должны пройти в соответствии с украинским законодательством и нормами ОБСЕ. При выполнении этих условий, в силу вступит новый закон об особом статусе Донбасса.

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», — добавил президент.

Зеленский подтвердил подписание  «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Франк-Вальтер Штайнмайер — немецкий президент, бывший глава министерства иностранных дел Германии и экс-председатель ОБСЕ. Его формула определяет механизм введения закона об особом порядке временно в день выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и на постоянной основе после публикации отчета ОБСЕ о мероприятии.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.

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Автор: Анна Манц
#донбасс #украина #зеленский #формула штайнмайера

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