Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Киев подписал «формулу Штайнмайера». Он выступил на брифинге 1 октября.

Согласованная формула подразумевает, что выборы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик должны пройти в соответствии с украинским законодательством и нормами ОБСЕ. При выполнении этих условий, в силу вступит новый закон об особом статусе Донбасса.

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», — добавил президент.

Франк-Вальтер Штайнмайер — немецкий президент, бывший глава министерства иностранных дел Германии и экс-председатель ОБСЕ. Его формула определяет механизм введения закона об особом порядке временно в день выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и на постоянной основе после публикации отчета ОБСЕ о мероприятии.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.