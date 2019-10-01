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19:52   1 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе с военными

Зеленский заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе с военными

Президент Украины Владимир Зеленский назвал невозможным проведение выборов на неподконтрольной Киеву территории в Донбассе, пока «там будут военные».

Об этом Зеленский заявил на брифинге, уточнив, что выборы в Донбассе должны проходить по украинскому законодательству.

«Выборы должны проходить по нашему законодательству… Если там кто-то будет [из военных — ред.], выборов не будет, вы же понимаете. Мы никогда не пойдем, мы подготовим все предохранители, мы не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там будут военные», — заявил Зеленский на брифинге.

Зеленский заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе с военными

Напомним, 20 сентября полпред Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что уступки со стороны республик Донбасса по поводу «формулы Штайнмайера» недопустимы. Донбасс настаивает на исполнении дважды одобренной «нормандской четверкой» формулы.

1 октября сообщалось, что представитель Украины во время заседания контактной группы в Минске подписал «формулу Штайнмайера»: под документом поставили подпись все участники — Украина, Россия, республики Донбасса и ОБСЕ.

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Автор: Тимофей Булочкин
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