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20:29   1 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский рассчитывает на скорое согласование даты встречи «нормандской четверки»

Зеленский рассчитывает на скорое согласование даты встречи «нормандской четверки»

Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает на согласование даты встречи Украины, России, Германии и Франции в «нормандском формате». Об этом Зеленский заявил во время брифинга во вторник.

«Сегодня были устранены последние препятствия на пути к проведению саммита «нормандской четверки». Думаю, в ближайшее время мы будем уже знать даты», — сказал Зеленский.

1 октября Зеленский подтвердил подписание Киевом «формулы Штайнмайера». Документ предполагает проведение выборов на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик, которые должны пройти в соответствии с украинским законодательством и нормами ОБСЕ. При выполнении всех этих условий начнет свое действие закон об особом статусе Донбасса.

Зеленский рассчитывает на скорое согласование даты встречи «нормандской четверки»

Зеленский подчеркнул, что проведение выборов в Донбассе невозможно до того момента, пока там сохраняется военный контингент. Ранее Киев подписал «формулу» на заседании контактной группы по вопросу урегулирования ситуации в восточной части Украины. Напомним, с 2014 года после начала военной операции Киева против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек — среди них мирные жители и дети.

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Автор: Тимофей Булочкин
#донбасс #украина #политика #весь мир #нормандская четверка #зеленский #формула штайнмайера

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