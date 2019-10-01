Зеленский рассчитывает на скорое согласование даты встречи «нормандской четверки»

Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает на согласование даты встречи Украины, России, Германии и Франции в «нормандском формате». Об этом Зеленский заявил во время брифинга во вторник.

«Сегодня были устранены последние препятствия на пути к проведению саммита «нормандской четверки». Думаю, в ближайшее время мы будем уже знать даты», — сказал Зеленский.

1 октября Зеленский подтвердил подписание Киевом «формулы Штайнмайера». Документ предполагает проведение выборов на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик, которые должны пройти в соответствии с украинским законодательством и нормами ОБСЕ. При выполнении всех этих условий начнет свое действие закон об особом статусе Донбасса.

Зеленский подчеркнул, что проведение выборов в Донбассе невозможно до того момента, пока там сохраняется военный контингент. Ранее Киев подписал «формулу» на заседании контактной группы по вопросу урегулирования ситуации в восточной части Украины. Напомним, с 2014 года после начала военной операции Киева против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек — среди них мирные жители и дети.