Путин обсудил с Роухани иранскую инициативу по безопасности в проливах

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 1 октября, обсудил с иранским коллегой Хасаном Роухани инициативу Тегерана по безопасности в районе Ормузского пролива. Президенты встретились на полях саммита Евразийского экономического союза, который проходит в Ереване.

Также Путин и Роухани обсудили двусторонние отношения и ядерную сделку. Иранский лидер отметил важную роль Москвы в вопросе реализации ядерной сделки другими сторонами, а говоря о ситуации в Персидском заливе и Ормузском проливе, указал, что Тегеран выступает за стабильность и мир.

Цель иранской инициативы по безопасности в проливе — обеспечить безопасность энергоресурсов, свободную транспортировку нефти через пролив.