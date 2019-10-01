Путин указом приравнял деятельность ФССП к государственной службе

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) будет относиться к государственной службе, а не к федеральной гражданской госслужбе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас ФССП относится к системе федеральных органов исполнительной власти, где предусматривается только прохождение федеральной государственной гражданской службы. Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года. В Министерстве юстиции отметили, что закон устанавливает правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения государственной службы в органах принудительного исполнения.

В документе также вводится запрет на двойное гражданство, а к сотрудникам ФССП регламентируется строго применять требования антикоррупционного законодательства.

Напомним, 29 сентября Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи.