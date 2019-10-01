Владельцев детсада приговорили к колонии за связывание воспитанников пеленками

Советский районный суд Астрахани вынес приговор супругам-владельцам частного детского сада, в котором на тихом часу детей туго связывали пеленками, сообщили в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

«Подсудимым назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому, с лишением права заниматься образовательной деятельностью и по уходу за детьми на три года», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что видео с инцидентом появилось в сети еще летом прошлого года. Согласно данным Следственного комитета, семейная пара решила открыть частный детский сад без квалифицированного персонала. С 2016 по 2018 года они заключали договора на оказание услуг няни стоимостью три с половиной тысячи рублей в месяц.

Уголовное делопроизводство велось по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних». Также выяснилось, что помещение не соответствовало санитарным правилам и нормам пожарной безопасности.