Aich Tounsi планирует пройти в парламент Туниса после выборов 6 октября
Представители молодежного движения Aich Tounsi во вторник, 1 октября, заявили, что планируют пройти в парламент Туниса после выборов, которые состоятся 6 октября. Член организации рассчитывают на успех, поскольку тунисцев давно разочаровала политическая деятельность действующей власти.
Сейчас члены Aich Tounsi проводят агитационную кампанию — носят желтые футболки с надписью «Не бойтесь, мы не партия» и раздают информационные листовки. По их словам, молодежное движение отличается от классических политических партий, потому что члены Aich Tounsi откажутся от иммунитета и всех других парламентских привилегий.
При этом кандидат от округа Ариана Гази Мрабет добавила, что ранее никто из членов Aich Tounsi не участвовал в работе правительстве.
Entre temps, la campagne des législatives a débuté. Ici, message des listes « aich tounsi » : « n’ayez pas peur, on n’est pas un parti » #TnElect2019 pic.twitter.com/DqDto6OquF— Selim (@Selim_) 14 сентября 2019 г.