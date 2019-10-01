Aich Tounsi планирует пройти в парламент Туниса после выборов 6 октября

Представители молодежного движения Aich Tounsi во вторник, 1 октября, заявили, что планируют пройти в парламент Туниса после выборов, которые состоятся 6 октября. Член организации рассчитывают на успех, поскольку тунисцев давно разочаровала политическая деятельность действующей власти.

Сейчас члены Aich Tounsi проводят агитационную кампанию — носят желтые футболки с надписью «Не бойтесь, мы не партия» и раздают информационные листовки. По их словам, молодежное движение отличается от классических политических партий, потому что члены Aich Tounsi откажутся от иммунитета и всех других парламентских привилегий.

При этом кандидат от округа Ариана Гази Мрабет добавила, что ранее никто из членов Aich Tounsi не участвовал в работе правительстве.