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18:53   1 Октября 2019
Россия

Беглов рассказал о бесплатной электронной визе для посещения Петербурга

Беглов рассказал о бесплатной электронной визе для посещения Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о бесплатной электронной визе, с помощью которой иностранцы могут посетить Северную столицу и Ленинградскую область. Он опубликовал соответствующий пост в социальной сети «ВКонакте» 1 октября.

Градоначальник отметил, что теперь друзья и родственники петербуржцев, которые являются гражданами других стран, могут приехать в гости. К тому же, нововведение — это отличный шанс увидеть своими глазами главные достопримечательности города на Неве, такие как Эрмитах, Исаакиевский и Казанский соборы.

«Готова вся туристическая и транспортная инфраструктура, пункты пропуска в Пулково, на Морском вокзале и Морском фасаде, а также автомобильные пограничные пункты в Ленинградской области. Пока, к сожалению, по техническим причинам c электронной визой нельзя въехать по железной дороге – будем работать, чтобы снять такое ограничение», — подчеркнул Беглов.

Он выразил уверенность, что в Петербург обязательно захочется вернуться, ведь это «самый красивый и самый гостеприимный город в мире».

Беглов рассказал о бесплатной электронной визе для посещения Петербурга

Напомним, что с 1 октября граждане 53 государств, в частности членов Европейского союза, могут получить электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Чтобы получить ее, иностранцу необходимо заполнить заявление на сайте российского министерства иностранных дел. Важно, что форму можно отправить не позднее, чем за четыре дня до даты визита.

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Автор: Анна Манц
#петербург #беглов #виза

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