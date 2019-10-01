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18:46   1 Октября 2019
Россия

Песков назвал зачатком конструктивного диалога встерчу глав МИД РФ и Грузии

Песков назвал зачатком конструктивного диалога встерчу глав МИД РФ и Грузии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 1 октября, прокомментировал первую с 2008 года встречу министров иностранных дел России и Грузии на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. По его словам, в Кремле рассчитывают, что в Грузии не повторятся антироссийские инциденты, а Москва хотела бы добрых отношений с Тбилиси.

«В такие первые встречи, которые имели место в Нью-Йорке, наверное, любой процесс конструктивного диалога, даже зачатки такого процесса начинаются именно с таких встреч», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в Тбилиси после встречи глав МИД РФ и Грузии последовала не совсем адекватная реакция. Общение министров «очень болезненно восприняли в Тбилиси по непонятным причинам».

Песков указал, что в Кремле, как и в целом в РФ, хотели бы видеть добрые отношения с Тбилиси, а российский лидер Владимир Путин всегда очень добро оценивал исторически дружественные, практически родственные отношения россиян и грузин.

«Но что касается официальных властей, то здесь, к сожалению, до сих пор есть проблемы», — резюмировал Песков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #кремль #грузия #мид рф

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