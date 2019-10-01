Трамп обеспокоен наращиванием военного присутствия РФ в Арктике

Американский лидер Дональд Трамп беспокоится по поводу того, что Россия наращивает военное присутствие в Арктической зоне. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации во время телефонного брифинга для журналистов 1 октября.

«Президент обеспокоен крупномасштабным наращиванием Россией военного присутствия в Арктике, а также растущим стремлением Китая присутствовать [в регионе]», — сказал он.

В середине лета официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова выразила мнение, что Штаты хотят превратить регион в «театр военных действий». Таким образом она прокомментировала заявление экс-советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона о намерении Америки установить в Арктике постоянное присутствие.

Кроме этого, кандидат на пост руководителя Пентагона Марк Эспер заявлял, что Россия и Китай бросают Штатам вызов в Арктической зоне.