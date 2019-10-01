Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин указом приравнял деятельность ФССП к государственной службе

Путин указом приравнял деятельность ФССП к государственной службе

 Как Навальный давал мастер-классы по превращению митингов в балаган

Как Навальный давал мастер-классы по превращению митингов в балаган
Зеленский рассказал о законе об особом статусе Донбасса

Зеленский рассказал о законе об особом статусе Донбасса

 Узбекистан и РФ готовят предложения для роста поставок овощей и фруктов

Узбекистан и РФ готовят предложения для роста поставок овощей и фруктов
Путин обсудил с Роухани иранскую инициативу по безопасности в проливах

Путин обсудил с Роухани иранскую инициативу по безопасности в проливах

 Aich Tounsi планирует пройти в парламент Туниса после выборов 6 октября

Aich Tounsi планирует пройти в парламент Туниса после выборов 6 октября
Путин указом приравнял деятельность ФССП к государственной службе

Путин указом приравнял деятельность ФССП к государственной службе

 Как Навальный давал мастер-классы по превращению митингов в балаган

Как Навальный давал мастер-классы по превращению митингов в балаган
Зеленский рассказал о законе об особом статусе Донбасса

Зеленский рассказал о законе об особом статусе Донбасса

 Узбекистан и РФ готовят предложения для роста поставок овощей и фруктов

Узбекистан и РФ готовят предложения для роста поставок овощей и фруктов
Путин обсудил с Роухани иранскую инициативу по безопасности в проливах

Путин обсудил с Роухани иранскую инициативу по безопасности в проливах

 Aich Tounsi планирует пройти в парламент Туниса после выборов 6 октября

Aich Tounsi планирует пройти в парламент Туниса после выборов 6 октября
18:24   1 Октября 2019
Весь мир

Трамп обеспокоен наращиванием военного присутствия РФ в Арктике

Трамп обеспокоен наращиванием военного присутствия РФ в Арктике

Американский лидер Дональд Трамп беспокоится по поводу того, что Россия наращивает военное присутствие в Арктической зоне. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации во время телефонного брифинга для журналистов 1 октября.

«Президент обеспокоен крупномасштабным наращиванием Россией военного присутствия в Арктике, а также растущим стремлением Китая присутствовать [в регионе]», — сказал он.

В середине лета официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова выразила мнение, что Штаты хотят превратить регион в «театр военных действий». Таким образом она прокомментировала заявление экс-советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона о намерении Америки установить в Арктике постоянное присутствие.

Кроме этого, кандидат на пост руководителя Пентагона Марк Эспер заявлял, что Россия и Китай бросают Штатам вызов в Арктической зоне.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#россия #сша #китай #трамп #арктика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...