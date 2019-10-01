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18:24   1 Октября 2019
Россия

Путин присвоил Чурову высший дипломатический ранг

Путин присвоил Чурову высший дипломатический ранг

Бывшему председателю российского ЦИК, послу по особым поручениям МИД Владимиру Чурову присвоено звание чрезвычайного и полномочного посла. Об этом стало известно из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного 1 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу российский лидер присвоил звание чрезвычайного и полномочного посла не только Чурову, но и директору консульского департамента МИД РФ Ивану Волынкину, послу РФ в КНДР Александру Мацегоре, послу РФ в Израиле Анатолию Викторову и другим дипломатам. 

Чуров был председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации созыва 2007–2011 годов. В ЦИК отвечает за взаимодействие с политическими партиями, общественными объединениями, Общественной палатой РФ.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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