Путин присвоил Чурову высший дипломатический ранг

Бывшему председателю российского ЦИК, послу по особым поручениям МИД Владимиру Чурову присвоено звание чрезвычайного и полномочного посла. Об этом стало известно из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного 1 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу российский лидер присвоил звание чрезвычайного и полномочного посла не только Чурову, но и директору консульского департамента МИД РФ Ивану Волынкину, послу РФ в КНДР Александру Мацегоре, послу РФ в Израиле Анатолию Викторову и другим дипломатам.

Чуров был председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации созыва 2007–2011 годов. В ЦИК отвечает за взаимодействие с политическими партиями, общественными объединениями, Общественной палатой РФ.