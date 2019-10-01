Гендиректора «Дождя» Синдееву вновь вызвали на допрос в СК

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева снова была вызвана в Следственный комитет РФ для допроса на тему источников финансирования телеканала. Об этом Синдеева сообщила у себя в Facebook.

Напомним, 10 сентября главу телеканала уже вызвали на допрос: она получила повестку по электронной почте. Синдеева рассказала, что вопросы касались том числе и информации об источниках финансирования «Дождя». В конце августа телеканал RT выяснил, что основатель и директор медиахолдинга «одолжила» своему каналу почти миллиард рублей личных средств с 2008 года.

В распоряжении RT оказался документ, подтверждающий «долг» «Дождя» перед собственным главой. Бумага была подписана Синдеевой со стороны займодавца и финансовым директором телеканала Афанасьевым Д.С. от лица руководства «Дождя». Примечательно, что новый ресурс экс-сотрудника «Дождя» Баданина «Проект» стал и вовсе новым инструментом для вмешательства в дела РФ.

До этого телеканал опубликовал отчет, подтверждающий собственное финансирование из-за рубежа — в нем опубликована информация о регулярных денежных переводах «Дождю» от Еврокомиссии и фонда Sreda Foundation в качестве оплаты по рекламным контрактам. Попал телеканал и на сайт финансовой прозрачности бюджета Евросоюза: в отчете сказано, что деньги от ЕК пошли на «русскоязычное теле-/онлайн-дополнение об отношениях ЕС и России с акцентом на реализуемые в России проекты, финансируемые ЕС».

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей в своем проекте «Классификатор СМИ» разделило все действующие на территории РФ издания на патриотические, общественно-политические, государственные, иностранные и антироссийские. В последнюю категорию попал и «Дождь» вместе с «МБХ-Медиа», «Эхо Москвы» и другими ресурсами.