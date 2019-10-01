Узбекистан и РФ готовят предложения для роста поставок овощей и фруктов
Российско-узбекский деловой совет во вторник, 1 октября, подготовил план мероприятий для облегчения процесса поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в РФ. Ранее в Ташкенте состоялось четвертое заседание российско-узбекского делового совета, по итогам которого подписали план мероприятий, позволяющий повысить объемы поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в РФ.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский в ходе заседания сказал, что «зеленый коридор» не снимет вопросов в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля. По его словам, странам необходимо приложить усилия, чтобы ускорить эти моменты.
«Сельхозпроизводители из Узбекистана должны выполнять все требования», — подчеркнул сенатор.
Валентина #Матвиенко посетила Государственный академический русский драматический театр Республики Узбекистан@MID_RF @russiauz https://t.co/IUdjFIhZ16— Совет Федерации (@SovFedInfo) 1 октября 2019 г.