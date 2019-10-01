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18:27   1 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Узбекистан и РФ готовят предложения для роста поставок овощей и фруктов

Узбекистан и РФ готовят предложения для роста поставок овощей и фруктов

Российско-узбекский деловой совет во вторник, 1 октября, подготовил план мероприятий для облегчения процесса поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в РФ. Ранее в Ташкенте состоялось четвертое заседание российско-узбекского делового совета, по итогам которого подписали план мероприятий, позволяющий повысить объемы поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в РФ.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский в ходе заседания сказал, что «зеленый коридор» не снимет вопросов в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля. По его словам, странам необходимо приложить усилия, чтобы ускорить эти моменты.

«Сельхозпроизводители из Узбекистана должны выполнять все требования», — подчеркнул сенатор.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #овощи #фрукты #узбекистан

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