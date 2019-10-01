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18:20   1 Октября 2019
Весь мир

Личные данные свыше 20 миллионов россиян больше года лежали в открытом доступе

Личные данные свыше 20 миллионов россиян больше года лежали в открытом доступе

Британская исследовательская компания Comparitech утверждает, что сведения о более чем 20 миллионах налогоплательщиков из России больше года находились в открытом доступе в сети.

Речь идет об информации, хранящейся на незащищенном кластере Elasticsearch, который принадлежит облачному сервису The Amazon Web Services. Владельца кластера уведомил о ситуации независимый исследователь в области безопасности Боб Дьяченко. Базу закрыли 20 сентября этого года. Стоит отметить, что она находилась в открытом состоянии с мая прошлого года, то есть прошло полтора года, как оплошность была замечена.

Отмечается, что эксперты Comparitech не смогли установить, кто за это время ознакомился с личными сведениями россиян. По их данным, кластер хранит информацию по большей части о жителях Москвы и близлежащих областей. Здесь есть полное имя человека, его прописка, номер паспорта, ИНН, телефонный номер, налоговый статус и сумма начисленных налогов.

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Автор: Анна Манц
#интернет #россияне #личные данные

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